Сообщается, что мужчина напал на 15-летнюю девочку вечером на спуске Веснина.

Ранее, 11 мая, в центре Харькова произошло нападение на несовершеннолетнюю девочку. Злоумышленник схватил ее на улице, утащил в лесополосу и изнасиловал. Спустя несколько часов полиция задержала одного из студентов харьковских вузов - 25 летнего гражданина Узбекистана

На время заседания подозреваемому предоставили переводчика.

11:00 Заседание еще не началось. Мужчине не могут вручить памятку о правах и обязанностях.

11:05 Переводчик сам подписал бумагу. Сказал, что пояснил ее содержание подозреваемому устно.

11:12 Прокуратура просит суд избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Защита подозреваемого настаивает на домашнем ареште.

11:20 Из-за того, что дело касается несовершеннолетней, суд попросил журналиств покинуть зал заседений.

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