Сообщается, что мужчина напал на 15-летнюю девочку вечером на спуске Веснина.

Ранее, 11 мая, в центре Харькова произошло нападение на несовершеннолетнюю девочку. Злоумышленник схватил ее на улице, утащил в лесополосу и изнасиловал. Спустя несколько часов полиция задержала одного из студентов харьковских вузов - 25 летнего гражданина УзбекистанаНа время заседания подозреваемому предоставили переводчика.Заседание еще не началось. Мужчине не могут вручить памятку о правах и обязанностях.Переводчик сам подписал бумагу. Сказал, что пояснил ее содержание подозреваемому устно.Прокуратура просит суд избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Защита подозреваемого настаивает на домашнем ареште.Из-за того, что дело касается несовершеннолетней, суд попросил журналиств покинуть зал заседений.