Заместитель мэра Харькова по вопросам здравоохранения и соцзащиты Светлана Горбунова-Рубан заявила, что для того, чтобы избежать последствий эпидемического характера из-за коронавируса, надо открыть метро.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.По ее словам, скопление людей в наземном транспорте после ослабления карантина может привести к негативным последствиям.Чиновница заявила, что многие вышли на работу, и сразу возникло скопление на остановках и в общественном транспорте.— Глядя на то, что происходит, а метро не работает, я вижу угрозу для выполнения карантинных мероприятий в городе. Кроме того, люди ослабили свою ответственность за выполнение условий карантина. Никто не отменял ношение масок, перчаток в магазине, соблюдение дистанции. Нужно внимательно отнестись к этой ситуации и поставить вопрос открытия метро перед правительством, — сказала заместитель городского головы.По ее словам, в метро тщательно подготовились к карантину — приобрели много дезинфекционных растворов, отработали ночную дезинфекцию вагонов и график уборки, а также отработана пропускная система.— Есть вентиляция, дезинфекция, возможность соблюдать расстояние. Поэтому можно использовать метрополитен так, чтобы избежать ненужных последствий, — сказала она.