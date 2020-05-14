В Кабмине разработали четыре этапа выхода из карантина, которые будут вводить не синхронно по всей стране, а в каждом регионе отдельно, в зависимости от ситуации.

Об этом на брифинге 14 мая заявил министр здравоохранения Максим Степанов.- Министерство здравоохранения разработало поэтапные смягчения карантинных мероприятий. Они очень четкие – и я думаю, что будут приняты на ближайшем заседании правительства, - сказал Степанов.По его словам, есть четыре этапа выхода из карантина. Каждому из этих этапов соответствуют определенные критерии и под каждый этап есть соответствующее смягчения.- Какие критерии? У нас есть количество случаев за последние 7 дней на 100 тысяч населения – это так называемый показатель инцидентности. Загруженность кроватей (больными с) COVID-19 должно быть не более 50%. Количество тестирований – ПЦР-тестирование плюс IFA-тестирование, которое мы сейчас добавляем, – 7 дней на 100 тысяч населения должно быть на уровне 15. Количество новых случаев за последние 7 дней к предыдущим 7-ми дням – или R-показатель – должно быть на уровне 0,9-1,0, - сказал Степанов.Он отметил, что все эти этапы будут вводиться по формуле так называемого адаптивного карантина. Поскольку показатели разнятся по областям, принято решение смягчать карантин в каждом регионе отдельно.Глава Минздрава подчеркнул, что утверждения этих этапов будет на национальном уровне, а смягчение будет происходить на уровне конкретной области.