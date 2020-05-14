В Министерстве охраны здоровья перечислили, кого в Украине будут бесплатно проверять с помощью тестов полимеразной цепной реакции (ПЦР) на возможное заражение коронавирусом.По словам министра охраны здоровья Максима Степанова, обязательную бесплатную проверку будут проходить:
– люди с явными симптомами коронавирусной болезни;
– лица, контактировавшие с зараженными;
– медработники, работающие с больными Covid-19 (каждые пять дней);
– работники Нацполиции и Нацгвардии, которые могут заразиться на службе;
– люди с пневмонией (независимо от течения болезни и симптоматики).
Глава МОЗ отметил, что ПЦР-тестирование по собственной инициативе пациента без соответствия указанным критериям не будет бесплатным.