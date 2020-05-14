Утверждены мероприятия по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

Такое решение было принято сегодня, 13 мая, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета. Также были приняты ориентировочные расходы и состав штаба по подготовке городского хозяйства к отопительному сезону.Как сообщил директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач, всего на подготовку города к новому отопительному сезону предполагается направить более 1 млрд 79 млн грн, в том числе 196,97 млн грн собственных средств предприятий и 882,67 млн грн из бюджета города. В частности, КП «Харьковские тепловые сети» планирует направить на ремонт и замену тепловых сетей более 165 млн грн собственных средств. Директор департамента отметил, что в прошлом году было переложено намного меньше сетей ХТС, чем планируется в этом, поэтому предусмотрено увеличить финансирование более чем в два раза. Также КП «Харьковводоканал» планирует израсходовать на перекладку сетей более 36 млн грн собственных средств.По данным Департамента коммунального хозяйства, в КП «ХТС» запланированы ремонт и реконструкция 13,3 км тепловых сетей, 17 насосных агрегатов, 11 котлов в районных котельных, ремонт и замена 11 котлов в квартальных котельных, ЦТП, ИТП. Также будет выполнен ремонт электрооборудования, транспортных средств и спецтехники, средств связи и телемеханики и другие мероприятия.Кроме того, предусмотрены перекладка 12,4 км водопроводных сетей, планово-предупредительный ремонт 21 насосной станции КП «Харьковводоканал», подготовка и ремонт технологического оборудования 10 насосных станций КВ «Донец» и КВ «Днепр». Кроме того, будут отремонтированы водозаборные колонки (1942 ед.), прочищены 143,81 км наружных сетей водоотведения и выполнены работы на комплексах биологической очистки «Безлюдовский» и «Диканевский».Также запланированы мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду улично-дорожной сети, городского электротранспорта, капитальный и текущий ремонт жилого фонда.