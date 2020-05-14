Прием заявок на онлайн-этап городского студенческого конкурса художественной самодеятельности «Студенческая весна 2020» в номинации «Видеоконкурс» стартует 15 мая в Харькове.

К участию приглашаются представители всех высших учебных учреждений Харькова. На сегодняшний день уже подали заявки 15 вузов.Видеоработы длительностью до 10 минут можно присылать на e-mail:. Заявки принимаются до 15 июня.Лучшие видео, отобранные жюри, будут размещены для голосования на странице Харьковского городского центра досуга молодежи в «Instagram». Отдать свой голос за понравившуюся работу можно будет с 15 по 25 июня.Победитель «Студенческой весны 2020» будет объявлен ко Дню молодежи, 28 июня.Более подробную информацию о видеоконкурсе можно узнать у организаторов - в Харьковском городском центре досуга молодежи, по телефону: