Вектор к развитию Харьковщины, обеспечению стабильности в регионе, заданный Юлией Светличной в период ее губернаторства, был настолько мощным, что эта динамика сохраняется и сегодня.

Нельзя забывать о войне

События, подтвержденные фактами

Конференция ветеранов стала знаковым событием

Для Харьковской области было сделано очень много

Такое мнение высказал председатель совета Харьковской областной организации ветеранов Украины Анатолий Хиневич в программе «Точка зрения» на «Телеканале р1».– Помимо 8 Мая и 9 Мая – праздников, который определены согласно указу президента, для нас очень важны также 23 августа – День освобождения Харькова от нацистов, 19 сентября – День освобождения Харьковской области и 28 октября – День освобождения Украины от нацизма. События происходили в разные годы, но они одинаково священны для нас.8 мая мы вспоминаем и скорбим о тех, кто погиб, а 9 мая празднуем Победу. Сегодня мы пришли к 75-летию Великой Победы, которую отмечает все мировое сообщество.Человек имеет свойство забывать многое, но судьбоносные события забыть невозможно. И смысл работы нашей ветеранской организации как раз в том, чтобы сохранить память об великих днях и людях, которые принесли нам Победу. Память – это 1418 дней войны. Память – это Победа со вкусом пота и крови. Память – это обелиски солдат. Память – это наша духовная сила для воспитания будущих поколений. Забыв о войне, мы становимся пособниками тех, кто может породить новую. И наша задача – донести историческую правду о тех событиях.В нашей ветеранской организации – 43 районных и городских субъекта. 1426 организаций, которые в селах, городах, поселках объединяют более 500 тысяч энтузиастов, которые работают постоянно – ежедневно и ежегодно.– Если речь идет о тех, кто на самом деле был в окопах, то есть о реальных участниках боевых действий, то таких в Харьковской области около тысячи человек.– В данной ситуации выручает компьютер – сайт ветеранской организации. Там есть и удаленная помощь, и удаленное управление. Сейчас активизировалась онлайн-работа с руководителями ветеранских организаций районов, с руководителями волонтерских молодежных движений, которые встречаются с ветеранами Второй мировой войны. Мы обеспечиваем их списками, телефонами, адресами. Например, обратились восемь молодых ребят – мол, хотим пообщаться с нашими ветеранами, поздравить их с 9 Мая. К работе привлекается председатель ветеранской организации района, председатель низовой ветеранской организации. Кроме того, в областной ветеранской организации есть волонтерский центр, насчитывающий в каждом районе до 17 тысяч человек, которые постоянно заботятся об участниках войны – персонально о каждом. Свою работу мы отражаем в областной газете «Слово ветерана».– Мы обращались и к президенту, и к председателю Верховной Рады, а к главе правительства по вопросу уставной деятельности руководителей ветеранских организаций, которая, к огромному сожалению, сегодня обнулена до предела и не рассматривается.В принципе, недавно созданное Министерство по делам ветеранов наши интересы не отражает и не отстаивает их, поэтому ветеранские организации находятся в эдаком волонтерском состоянии.– Согласен, волонтеры – это вообще святые люди.- Как раз то, о чем вы говорите, – память. Мы хотим, чтобы наша память была наполнена новыми документальными фактами, которые подтверждают события того времени.Книгу «Работники тыла и дети войны в Великой Победе» мы, то есть коллектив Харьковской областной организация ветеранов Украины, написали первой, работали над ней три года. Здесь есть страничка, посвященная Героям Социалистического Труда. Звание было учреждено перед Второй мировой войной. В Харьковской области во время войны – в 1943 году – первыми высокое звание получили пять железнодорожников – за то, что отправляли эшелоны на фронт. Это что касается трудовых подвигов. В книге также собраны воспоминания ветеранов труда и детей войны в каждом районе области. Здесь освещена работа вузов и заводов, которые участвовали в эвакуации и работали на Победу.В книге, изданной в 2018 году, собран достаточно серьезный исследовательский материал. Рецензию к ней написали специалисты исторического факультета Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, и тогдашний председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.– Это говорит о том, что Юлия Светличная – как руководитель области, с которым мы тогда сотрудничали, – очень глубоко понимает данную тему. Эта тема ее очень волнует. Это пока единственный губернатор в Украине, который в марте 2019 года провел конференцию с четырьмя ведущими ветеранскими организациями – нашей, воинов-афганцев, чернобыльцев и ветеранов АТО. На встрече, которая проходила в Харьковском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины, помимо председателей упомянутых четырех организаций, присутствовали также главы райгосадминистраций, председатели райсоветов, руководители всех департаментов ХОГА.Юлия Александровна очень внимательно выслушала наши выступления, обращения и ко всему, что было озвучено на этом мероприятии, отнеслась очень серьезно. Были выделены средства на реконструкцию Харьковского областного госпиталя для инвалидов войны на Холодной горе и создание на его базе реабилитационного центра для участников АТО. Также было осуществлено финансирование реконструкции чернобыльского диспансера. На то время это были просто огромные суммы. Юлия Светличная лично контролировала весь процесс, освоение средств, ввод выполненных объектов в эксплуатацию. Это показатель того, что губернатору и ее команде были небезразличны проблемы ветеранов.Тогда же выделялись деньги и на уставную деятельность ветеранских организаций.А сейчас данная работа сходит на нет. Однако мы продолжаем свою деятельность не зависимо от того, будет власть всех уровней нам помогать.– Любая задача, даже самая сложная, решается тогда, когда общество консолидировано. Мы не ставили целью консолидировать Украину, нашей задачей была консолидация региональная. И не в последнюю очередь это зависит от регионального лидера, который может и стремится это сделать.Есть ли сегодня такое понимание у нынешней власти, пока сказать сложно. Недавнее назначение, потом коронавирус – нет возможности глубокого общения на данную тему.Однако механизм, который был запущен Юлией Светличной, работает. И выборы в 179-м избирательном округе показали отношение к ней ветеранов – многие отдали свои голоса за Юлию Александровну. Мы, ветераны, хотим, чтобы с нами поговорили, выслушали нас, и Юлия Светличная это прекрасно понимает. Она пришла и поговорила. Это ее позиция как государственного деятеля – не каждый пойдет на личный контакт, на общение, не каждый проявляет неподдельное внимание, интерес к тому, что действительно волнует людей.Другой момент связан с праздником 9 Мая. В свое время открылся мемориальный комплекс «Высота маршала И.С. Конева» – очень знаковый для нас объект. Однако деятельность его была вялотекущей, в последнее время он был малопосещаемым. Однако при Юлии Светличной на «Высоте маршала И.С. Конева» ежегодно проводились такие масштабные областные мероприятия, что поражались даже ветераны. Юлия Александровна продолжила деятельность своего предшественника Игоря Львовича Райнина, только еще более широко и активно. Помню, 9 Мая с утра до самого вечера люди шли на мемориальный комплекс нескончаемым потоком – с девяти утра до самого вечера. Десятки тысяч посетителей. И в мероприятиях обязательно принимала участие губернатор. Конечно, нам это импонирует и радует, что нашу работу видят и понимают.Мы тоже всегда поддерживали Юлию Светличную, и будем поддерживать в дальнейшем.– Конечно, мы отслеживаем ситуацию.У областной ветеранской организации было соглашение с губернатором Юлией Светличной. Вот видите, снова мы к ней возвращаемся, потому что при ней все вопросы решались. Мы открыли колонку губернатора в газете «Слово ветерана», где поднимались актуальные вопросы – например, восстановление больниц. Она уделяла данному вопросу огромное внимание, и наша газета постоянно освещала, что и в каком районе было сделано. Она и сейчас продолжает решать вопросы, направленные на улучшение жизни ветеранов, пенсионеров, только уже на более высоком уровне – как народный депутат.Что касается дорог, тут ей отдельное огромное спасибо. Я, например, часто езжу в сторону Богодухова и не могу не отметить: по ее инициативе и по ее контролем сделали такую дорогу, ехать по которой – одно удовольствие. Это огромная заслуга. Мы о такой дороге 15–20 лет только мечтали, а она взяла – и сделала.Вообще для Харьковской области было сделано очень много. И в результате появилась определенная стабильность в регионе. Это очень важно и мы до сих пор это чувствуем.– Ветеранские организации играют существенную роль в районах, и вокруг нашей деятельности вращается общественная жизнь районов. А с учетом того, что программа единения, консолидации гражданского общества была запущена в регионе Юлий Александровной, пока тревожных сигналов нет. Это является свидетельством того, что заданный ею толчок был достаточно мощным, и динамика пока сохраняется.Мы проводили и проводим много акций, связанных с эстафетой памяти «Слава освободителям». На протяжении двух лет провели около 200 фестивалей солдатской песни с участием ветеранских хоров области. Это был огромный душевный подъем, связанный с памятью о той Великой Победе и той великой трагедии.– Мы научимся бороться в коронавирусом – нет вопросов. Уверен: харьковская медицина сделает такой шаг, что многие будут завидовать.А мероприятия, которые мы планировали на 9 Мая – концерт, посвященный 75-летию Великой Победы, встречу на «Высоте маршала И.С. Конева» – планируем провести 19 сентября, в день освобождения Харьковской области, чтобы достойно почтить память освободителей не только Харьковской области, но и всей Украины, и мира.