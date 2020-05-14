Украинцы с ежемесячным доходом от 20 тысяч гривен или депозитом на сумму от 200 тысяч берут деньги в кредит в основном для того, чтобы дожить несколько дней до зарплаты или для покупки техники и других товаров.

В течение карантина количество пользователей кредитов не изменилось, однако выросло использование кредитных карточек. Таковы результаты опроса компании CBR. 65% респондентов сказали, что имеют кредитную карточку. Количество таких пользователей выросло за первый квартал 2020 года, пишет Liga.net.– Если говорить о каналах займа, к которым люди планируют обратиться в ближайшее время, то основной – это кредитная карта. 45% планируют использовать ее и в дальнейшем. Далее – заимствование денег у знакомых и родственников; специально оформленный кредит в банке; продажа собственного имущества. Популярен также кредит или заем на работе, – рассказала руководитель исследований в области финансов и розничной торговли CBR Лидия Кулыба Кулыба.Люди используют кредитную карточку при недостатке денег, чтобы дожить несколько дней до следующей зарплаты, или для покупки техники либо других товаров. Опрошенные сказали, что берут беспроцентный кредит или заем у знакомых и родственников в случае непредвиденной ситуации либо крупной покупки.– Что касается крупных покупок, то даже высокодоходная аудитория решила отложить их на период, когда ситуация станет более определенной, – отметила Лидия Кулыба.За время карантина количество переводов средств за границу выросло вдвое, сообщили в Приватбанке. Страной-лидером, куда украинцы инвестируют средства, остается США.В первом квартале 2020 года онлайн-оплаты выросли на 8%, бесконтактные – на 7%, сообщили в Mastercard.