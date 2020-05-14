Около 7 тыс. приборов учета тепловой энергии установили в многоквартирных жилых домах Харькова.

Об этом на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета сообщил директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач. По его словам, это составляет 94% общей потребности.Кроме того, директор департамента сообщил, что в 2019 году в Харькове были выполнены мероприятия по энергосбережению на сумму около 182 млн грн. Благодаря этому годовая экономия природного газа для КП «Харьковские тепловые сети» составила 0,7 млн куб. м, а КП «Харьковводоканал» удалось сэкономить около 7 млн кВт.ч электроэнергии.Также Алексей Богач сообщил, что КП «Харьковводоканал» выполнило все необходимые мероприятия для обеспечения надежной работы водопроводных и канализационных сооружений и качественного водоснабжения Харькова.-Было заменено 24 км сетей, и это только в зимнее время. Также в период зимней эксплуатации предприятие заменило 190 водопроводных вводов в дома, - сообщил Алексей Богач.