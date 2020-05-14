Пора уже посетить парикмахерскую, но мне как-то боязно. Скажите, есть ли какие-то определенные требования к салонам красоты с точки зрения профилактики? Как можно обезопасить посетителей в кресле парикмахера или на маникюре? Мне необходимо это знать, чтобы обойти салон стороной, если такие меры не соблюдается. Маргарита Николаевна

Как разъяснили в Минздраве, для всех видов бизнеса есть ряд основных требований:– каждому сотруднику перед работой должны измерить температуру. Если она выше 37,2 градуса, человек не допускается к работе;– каждая торговая точка должна обеспечить средства гигиены при входе;– и посетители, и работники обязаны соблюдать масочный режим;– необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра;– во время работы с клиентами сотрудники должны надевать одноразовые перчатки;– должна проводиться регулярная дезинфекция помещений после каждого клиента.В парикмахерскую или салон красоты можно прийти только по предварительной записи с соблюдением временного интервала и социальной дистанции.Владельцы кафе, ресторанов и баров должны по возможности заменить мягкие кресла на такие, которые поддаются дезинфекции. Правила социальной дистанции в 1,5 метра и ношения масок сохраняются. Выдавать людям меню запрещено – оно должно находиться возле входа или места принятия заказа.Продовольственным, непродовольственным магазинам и ТРЦ нужно следить, чтобы на десяти квадратных метрах помещения находилось не больше одного человека. Нужно также сделать маркировку для соблюдения дистанции в 1,5 метра. У входа, кроме антисептиков, нужно разместить информацию о противодействии коронавирусной болезни.При работе в офисах будут аналогичные ограничения по количеству людей на десять квадратных метров. Рекламные брошюры, журналы должны быть недоступны для клиентов. Сотрудники обязаны мыть руки как минимум каждые три часа и избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторных заболеваний.Стоматологическим кабинетам также следует ограничить клиентов в доступе к печатным изданиям. Работники должны обеспечить обязательную дезинфекцию всех инструментов после каждого клиента. Как минимум за день до прихода клиента должны опросить о состоянии здоровья, нет ли симптомов респираторных заболеваний. После каждого приема нужно проветривать помещение в течение 15 минут.В заведениях психиатрической и медико-социальной помощи следует в доступной форме объяснять пациентам о рисках и опасности коронавируса. Персонал и пациенты должны быть обеспечены средствами защиты и гигиены. Также вводится поочередное посещение столовой, чтобы избежать тесных контактов между людьми.