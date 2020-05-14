Поясните, на каких документах необходимо проставлять апостиль для использования их за границей и в какие органы нужно обращаться, чтобы его поставить? Алина

Проставление апостиля, введенного Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, сейчас является наиболее распространенным способом оформления документов для их возможного использования за границей, разъяснили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции (г. Харьков).Апостиль – это специальный штамп, который проставляется на официальных документах, поступающих от государств – участников Конвенции. Он удостоверяет подлинность подписи лица под документом и подлинность оттиска печати или штампа, которыми скреплен соответствующий документ. Согласно положениям Конвенции, документ, на котором проставлен апостиль, не нуждается в дополнительном оформлении или удостоверении и может быть использован в любой другом государстве – участнике Конвенции.Апостиль проставляется на:– документах, исходящих из органов судебной власти, прокуратуры и юстиции Украины;– на административных документах;– на документах об образовании и ученых званиях;– на документах, оформленных государственными и частными нотариусами;– на официальных свидетельствах, выполненных на документах, подписанных лицами в их частном качестве (на официальных свидетельствах о регистрации документа или факта, существовавшего на определенную дату; на официальных и нотариальных заверениях подписей).Следует учитывать, что под термином «административные документы» в каждом государстве подразумеваются различные их виды; в законодательстве Украины существует правовой пробел в отношении этого термина.Апостиль не проставляется на оригиналах, копиях и фотокопиях:– паспортных документов;– военных билетов;– трудовых книжек;– разрешений на ношение оружия;– свидетельств о регистрации транспортных средств (технических паспортов);– удостоверений личности;– нормативно-правовых актов, разъяснений и правовых заключений относительно их применения.Во исполнение требований ст. 6 Конвенции постановлением Кабинета министров Украины № 61 от 18.01.2003 г. полномочия на проставление апостиля на документах, выданных на территории Украины, предоставлено таким органам:– Министерству образования и науки — на официальных документах, выданных учебными заведениями, государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями, относящимися к сфере образования и науки;– Министерству юстиции — на документах, выдаваемых органами юстиции и судами, а также оформляемых нотариусами Украины;– Министерству иностранных дел — на всех остальных видах документов.Документы, на которые не распространяется действие Гаагской конвенции, должны быть легализированы в соответствии с инструкцией, утвержденной приказом МИД № 113 от 04.06.2002 г.