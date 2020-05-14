В Кривом Роге врач самовольно выписал 15 пациентов с COVID-19 - двое из них скончались.

В Днепропетровской ОГА говорят, что сейчас в больнице работает комиссия, чтобы дать оценку действиям руководства заведения. Глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник заявил, что вина главврача не доказана, а в ее действиях была логика.- Думаю, слишком рано говорить о том, что есть вина главного врача. Надо все тщательно исследовать, есть моменты, с которыми наши врачи сталкиваются впервые. Отправляя людей без симптомов в самоизоляцию домой, она, таким образом, очевидно, руководствовалась тем, что уберегает других пациентов от контактов. Есть логика в этих действиях, - сказал Олейник.Глава облсовета также рассказал, что этому предшествовало.- Произошло примерно то, что в других больницах мира, в частности в Италии. В терапевтическом отделении умерла женщина, которой уже после смерти был поставлен диагноз COVID-19. По цепи стали выявлять контактных с ним лиц. Выяснили, что произошел контакт между врачами и пациентами. Это, к сожалению, классическая ситуация для болезни, которая протекает без симптомов, - добавил Олейник.Теперь в больнице протестируют всех медработников. В приемной главврача больницы Людмилы Миряновой подтвердили, что она временно отстранена от работы и "никаких комментариев не дает".