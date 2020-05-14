Скажите, пожалуйста, как подать заявление для назначения помощи при рождении ребенка, если у меня нет электронного ключа и получать его я не хочу? Марина

Заявление на назначение пособия при рождении ребенка вы можете направить по почте или бросить в ящик управления социальной защиты населения по месту жительства, разъяснили в Министерстве социальной политики.Заявление о назначении всех видов социальной помощи, компенсаций и льгот утверждено приказом Минсоцполитики № 441 от 21.04.2015. Форму заявления можно скачать по ссылке:Размер пособия при рождении ребенка в Украине на 2020 год не изменится: оно по-прежнему составляет 41 280 гривен. Однако получить всю сумму у родителей сразу не получится, поскольку пособие выплачивается в два этапа. Первый этап – единоразовая помощь (10 320 гривен), зачисляемая на банковский счет матери или отца спустя 1-2 месяца после оформления пособия. Второй этап — выплачиваемая равными частями (860 гривен в месяц) в течение трех лет оставшаяся сумма (30 960 гривен).Согласно действующему законодательству, денежные выплаты могут быть приостановлены в следующих случаях:– смерть ребенка;– смерть получателя помощи;– лишение родительских прав;– отказ от воспитания ребенка;– нецелевое использование средств;– отъем детей без лишения родительских прав;– пребывание получателя помощи в местах лишения свободы;– прекращение опеки или освобождение опекуна от его полномочий;– временное устройство ребенка на полное государственное обеспечение;– усыновление ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки;– отсутствие надлежащих условий для полноценного содержания и воспитания детей.Финансовая помощь от государства прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором возникли указанные обстоятельства. Однако выплата пособия по рождению ребенка может быть возобновлена в случае письменного обращения лица, осуществляющего уход за ребенком, в управление труда и соцзащиты населения в течение 12 месяцев после прекращения выплаты.Также в 2020 году все новорожденные дети получат от государства дополнительную помощь к денежному пособию по рождению ребенка – обновленный «пакет малыша» (Baby Box). В состав бэби-бокса входит набор базовых вещей, необходимых для ухода за новорожденным в первые недели и месяцы его жизни:– товары для кормления (детская бутылочка, пустышка, силиконовая соска);– учебная литература для родителей (книги и брошюры по уходу за ребенком);– косметика по уходу за малышом (присыпка, масло, крем, фитосборы для купания);– гигиенические средства (детские салфетки, пеленки, подгузники, ватные диски и палочки, ножнички, термометр);– текстильная продукция (одеяло, специальный детский матрас, комплект одежды: шапочка, ползунки, распашонка, боди и т.п.).