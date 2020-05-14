Доктор Комаровский поделился своим мнением о приеме витаминов в соцсети. Врач пояснил: если человек, соблюдающий самоизоляцию, использует их для профилактики коронавирусной инфекции, то его усилия напрасны.

- Для защиты от инфекционных болезней витамины не принимают. Как правило, это бесполезно, - подчеркнул он.В то же время некоторым категориям граждан витамины на самоизоляции действительно могут быть показаны и необходимы, внес уточнение медик.- Их следует пить при доказанном авитаминозе, связанном с нехваткой каких-то витаминов в организме, их плохим усвоением из пищи. Также тем, кто по какой-то причине не может нормально принимать пищу – в таком случае возникает риск недополучения питательных веществ, - пояснил специалист.Он добавил, что организм людей, которые питаются неправильно, не употребляют свежие, содержащие полезными элементы продукты, тоже может страдать от дефицита витаминов.- Если вы неправильно подготовились к самоизоляции, живете за счет пива, чипсов и орешков, в этом случае комплексные витамины не помешают, - поделился мнением Евгений Комаровский.