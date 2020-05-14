Согласно документу, в отношении нынешнего главы Лозовской РГА Андрея Засеева было возбуждено уголовное дело за дезертирство.

Телеграм-канал «Слобожанский лифтер» опубликовал выписку из военной части, согласно тексту которой глава Лозовской районной государственной администрации Андрей Засеев был фигурантом уголовного дела по факту дезертирства.

Как сообщается в документе, Засеев проходил службу на должности механика-телеграфиста. Однако спустя 11 месяцев  службы рядовой самовольно покинул воинскую часть, по факту чего было возбуждено уголовное дело, которое было передано в военную прокуратуру Донецка.

В Лозовской районной администрации данный факт прокомментировать не смогли, сославшись на отсутствие руководителя района.


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