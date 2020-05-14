Астролог рассказал, что обещают звезды людям в ближайшие дни.

Ваши аппетиты могут оказаться несколько завышенными. Если уж не можете не жадничать, постарайтесь по крайней мере не навредить здоровью. Завтра насладитесь моментом и не думайте о будущем.Глупо продолжать спорить, если аргументы противника неопровержимы. Вероятно, придется признать свою ошибку. Завтра не стоит чрезмерно доверять первому впечатлению. Оно может быть обманчивым.Сейчас лучше занять выжидательную позицию. Не стоит торопиться, и уж точно не надо заниматься закладкой краеугольных камней чего-то значительного. Вероятнее всего, ситуация скоро изменится.Сейчас стоит действовать не торопясь, ибо в обычном темпе рискуете проскочить мимо чего-то весьма важного, что может в корне изменить дальнейшую жизнь. Завтра удастся разрешить почти любую проблему.Иногда так трудно остановиться. Особенно если набрать перед этим хорошую скорость. Но иногда все-таки стоит притормозить – сейчас для этого созданы все условия. Завтра не позволяйте обиде затмить разум.Оглянитесь вокруг, поищите в окружающем мире поэзию. Сейчас самое время наслаждаться красотой. Завтра вы будете в ударе. Жаль, что кроме ваших домашних, об этом никто не узнает.То, что вы считаете легким неудобством, очень скоро может стать немалой проблемой. Позаботьтесь о решении этого вопроса сейчас, пока он не стал жизненно важным. Завтра вы будете спокойны как никогда.Вы слишком много сил отдаете работе. Неплохо бы изменить это положение вещей,, но сейчас такой возможности нет. Не правда ли? И все же неплохо бы оговорить новые правила, иначе на вас так и будут кататься.Придется выполнять роль укротителя диких людей. Для этого потребуются ваши наилучшие качества: чувство такта, терпение, понимание. Завтра будет очень велик соблазн все бросить и хорошенько развлечься.Ближайшие дни могут принести массу сюрпризов – не сомневайтесь, воспользуйтесь каждым из них. Не всегда судьба бывает столь внимательна. Завтра нужно с особым вниманием отнестись к тому, что вы говорите.Сейчас вы как никогда готовы к свершению подвигов и сворачиванию гор. Не вздумайте потратить заряд энергии на пустяки. Завтра лучшим отдыхом будут тихие семейные развлечения.Сегодняшние события следует воспринимать серьезно, даже если они вызывают приступы неудержимого хохота — последствия скоро ощутите. Завтра приоритетными будут личные вопросы. Остальное может подождать.