По состоянию на 14 мая в Харькове зафиксировано 427 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 1 тыс. 144 подозрения на COVID-19, из которых 713 случаев подтверждено. Под подозрением остаются 144 человека, из них 107 - жители Харькова. Также за это время 87 пациентов выздоровели, 21 - умер.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 14 мая в Украине 16 тыс. 847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4 тыс. 143 пациента выздоровели. Болезнь подтверждена у 1 тыс. 172 детей и 3 тыс. 278 медиков. За сутки зафиксировано 422 новых случая.