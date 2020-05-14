По словам медика, в больнице куча нарушений, лечение обходится 1500 гривен в день, а сотрудники работают на износ из-за недостатка персонала.

Врач из Харькова, заразившийся коронавирусом, рассказал обо всех «прелестях» лечения от COVID-19 в областной инфекционной больнице.Его слова цитирует харьковский телеграм-канал ВЕХА.«Воды горячей нет (а как людям с пневмонией банально руки помыть?), еду разогреть негде. Кровати жуткие. Лечение если бесплатно, то то, что у них есть, но оно вряд ли поможет. А именно антибиотик - Цефтриаксон, противовируснуе и амброксол. Всё, больше бесплатного ничего нет. Дают разные противовирусные, одни безвредные (арбивир) но помогает ли - никто не знает, другие жутко токсичные и делают хуже (Плаквенил) , так же дают Алувия, но эффективность так же не доказана, но побочки меньше», – рассказывает автор.По словам медика, в больнице большой кадровый дефицит, в частности среднего медперсонала. Одна медсестра может быть на два отделения. Из-за этого они могут путать назначения, забывать или что-то пропускать.«Я лежу тут почти две недели и каждый день хожу сам, напоминаю, что мне надо колоть и какие капельницы надо ставить, потому что есть препараты которые нужно чётко по времени колоть, но это тут никак не выходит. Но ладно я врач и это контролирую, а что делать старикам и людям которые далеки от этого?Правила асептики и антисептики нарушаются тут постоянно, потому что персонал работает на износ и их можно понять, но от этого же зависит состояние пациентов. У них просто не хватает и рук и сил.Я не виню их, потому что они не железные и людей просто обманули».Доктор также добавил, что об обещанных доплатах 300% в больнице никто не слышал, как и о качественных средствах индивидуальной защиты.«300% доплаты? Нет. Средства индивидуальной защиты? У них никакие. Костюмы не всегда, как и респиратор, а обычная маска», - делится своими наблюдениями медик