В вопросе открытия пунктов пропуска на границе Украина ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, а также на решение других европейских стран, в частности Польши.

Еженедельно в Еврособзе проходят заседания профильных министерств, которые отвечают за эпидситуацию и транспортное сообщение, сказал в интервью агентству «РБК-Украина» главный санитарный врач Виктор Ляшко.– Они рассматривают возможность открытия авиационного сообщения и обсуждают запуск туристического летнего сезона. Такие вопросы обсуждаются еженедельно, но решение к этому времени не принято. Поэтому Украина внимательно следит за ними, – отметил Виктор Ляшко.Он объяснил, что в качестве ориентира Украина использует опыт Польши, поскольку страна идет по схожему сценарию.– Только она на две недели впереди с эпидситуацией. Будем смотреть, как они начнут открывать границы. Понимаете, коронавирус – новый вид инфекции, поэтому сложно делать ориентировочные прогнозы. Они достаточно редко подтверждаются, – уточнил санитарный врач.Отвечая на вопрос, когда он рекомендует открывать пункты пропуска на Донбассе, Виктор Ляшко сообщил, что возможность открытия контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда будет рассматриваться вместе с возможностью открытия других пунктов на границе.Главный санврач добавил, что как граница, так и пункты пересечения могут рассматриваться комплексно, когда произойдет стабилизация эпидситуации как в Европе, так и в странах-соседях и на оккупированных территориях.