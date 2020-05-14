Требования властей сажать пассажиров на расстояние друг от друга при перелетах встретило бурный протест со стороны авиа перевозчиков. Для соблюдения дистанции, препятствующей возможному заражению коронавирусом, пришлось бы оставлять пустыми центральные кресла, что приведет к загрузке лайнеров всего на 2/3 от обычной.

Международная ассоциация воздушного транспорта уже предупредила, что это повлечет за собой подорожание билетов в среднем на 50 процентов.При этом компании полностью согласились с требованиями проводить дезинфекцию салона после каждого полета, носить маски экипажу и того же требовать от пассажиров, но вот отказаться от использования средних кресел не желают категорически.В своих доводах они говорят о том, что в современных самолетах установлена мощная система фильтрации воздуха, такая же как в операционных. Воздух в салоне мало того, что обновляется каждый 2-3 минуты, так еще и очищается от 99,9 процента бактерий.В Международной ассоциации воздушного транспорта уверяют, что в самолетах риск заражения минимален.Оставлять же пустыми средние кресла не только экономически невыгодно, но и бесполезно с точки зрения рекомендованной ВОЗ безопасности.Представитель австралийской авиакомпании Qantas пояснил: «Даже если центральное место оставить пустым, расстояние будет 60 сантиметров, а не 1,5 метра, как рекомендовано врачами. Если это требование будет применено, у нас будет меньше людей в самолетах, и цены будут очень высокими».Авиакомпании и без того сейчас терпят убытки из-за снижения количества пассажиров. Они усилили меры гигиены, проверяют температуру путешественников перед посадкой, отказались от продажи различных товаров на борту, убрали из салонов журналы, газеты и считают, что этого вполне достаточно, чтобы люди чувствовали себя в безопасности.