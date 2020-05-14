Об этом сообщает харьковский телеграм-канал.

«В Харькове в реанимации 4-й неотложки в очень тяжёлом состоянии лежит парень. Необходимо найти его родственников и установить личность. Поступил в ночь с 10 на 11 мая с черепномозговой травмой, был прооперирован. Требуется дальнейшее дорогостоящее лечение.Был найден без сознания в р-не Героев Сталинграда на обочине с электровелосипедом. Пока о нем известно только то, что зовут его Артем, возраст ориентировочно 35-40 лет, занимается продажей комплектующих для электровелосипедов (имеет торговую точку на Барабашово), живёт в р-не ул.Одесская. При себе имел телефон, который скорее всего использовался для работы. Контактов родственников, со слов медиков, там нет. Также был планшет с почтовым профилем "Артем Константинов".Из объявления OLX известны ещё 2 его телефона. Если кто-то знает парня и где он живет, сообщите его родным»,- сказано в подписи к выложенным фотографиям.