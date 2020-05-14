46-летний житель Дергачевского района получил ожоги, пытаясь потушить пожар в своем доме.

Как сообщают в ГСЧС Харьковской области, ночью 14 мая на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Большие Проходы Дергачевского района Харьковской области.К месту происшествия выехали два отделения службы спасения на автоцистернах в составе десяти спасателей, которые установили, что на момент их прибытия горели домашние вещи и деревянные перекрытия жилого дома, а площадь пожара составляла 150 кв.м.Во время пожара получил ожоги тела мужчина 1974 года рождения, который самостоятельно пытался потушить пламя.Бригадой скорой медицинской помощи он был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи с диагнозом термические ожоги 2-й степени верхних конечностей и головы.В 4:00 пожар был локализован, а в 6:45 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети.