Вероятность смерти от раковых заболеваний, сахарного диабета и хронических респираторных заболеваний в Украине составляет 24,7%.

Об этом говорится в опубликованном докладе Всемирной организации здравоохранения.По ее оценкам, на 2020 год ожидаемая продолжительность жизни в Украине составляет 72,35 года. При этом ожидаемая продолжительность жизни женщин - 77,1 лет, мужчин - 67,6 лет. Среднемировой показатель равен 72 годам.Помимо заболеваемости, на итоговый показатель для Украины влияет высокая доля самоубийств: 22,4 случая на каждые 100 тыс. населения.Продолжительность здоровой жизни в стране ожидается в пределах 64 лет, в том числе для мужчин - 60,3 года и дя женщин - 67,6 лет.