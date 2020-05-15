Кабинет министров разрешил украинцам гулять по улицам группами до восьми человек, а за одним столиком на летних площадках при условии соблюдения безопасной дистанции смогут одновременно сидеть до четырех человек.

Соответствующее постановление об изменениях принял Кабинет министров на заседании 13 мая. Как отметил министр охраны здоровья Максим Степанов, раньше за одним столиком могли сидеть только два человека, теперь этот перечень расширили до четырех человек, но оставили расстояние полтора метра между посадочными местами. Дети до 14 лет при этом учитываться не будут.Также, если раньше были разрешены только летние площадки под открытым небом, то сейчас к ним добавились и те, которые работают под тентами, на верандах. Посетители должны будут находится на территории кафе в масках (кроме моментов приема пищи), а сотрудники заведений – использовать средства индивидуальной защиты для лица, глаз и рук, говорится в постановлении.Дополнительно Кабмин увеличил количество людей, которые могут вместе гулять по улицам, с двух до восьми человек.