На харьковских рынках уже вовсю торгуют ранней клубникой. Нынешняя цена на ягоды – в пределах прошлогодней. Однако эксперты прогнозируют, что в этом году клубники будет мало и стоить она будет недешево.

Харьковчане с аппетитом посматривают на лотки с крупными, атласными, на вид такими вкусными, сочными и сладкими ягодами.– Клубника херсонская, очень вкусная, сладкая, вся сухая. Вот посмотрите на донышке, – поднимает продавец лоточек с ягодами – Сухо! Ягодки все целенькие. Да что я вам рассказываю? Сами наверняка знаете, что Херсон – клубничный рай, ягода оттуда всегда ценилась.Однако очередь к вожделенному товару не выстраивается. Клубника по 100–150 гривен за килограмм далеко не каждому сегодня по карману.– Не скажу, что спрос ажиотажный, – замечает продавец. – Берут потихоньку. Хотя для первых ягод это вполне приемлемая цена. В прошлом году, кстати, была такая же. И расхватывали на ура – не успевала заказывать. А сейчас у народа просто денег нет на «баловство».Покупательница овощного киоска Лариса признается: для нее это дороговато.– Передо мной женщина лоточек взвесила – 50 с лишним гривен заплатила, – говорит она. – А у меня из-за этого карантина каждая копейка на счету, приходится экономить, покупаю только самое необходимое.А вот мама маленького непоседы Антошки, который постоянно норовил сбежать, клубнику ему таки купила. Причем два лотка.– У нас с мужем двое детей. Да, времена сейчас у всех непростые, но я решила не распускать нюни. Радовать себя и детей просто необходимо, – улыбается она. – На себе сэкономлю. За карантин лишних килограммов набрала, вот и посижу недельку на диете.Однако не все рискуют баловать себя, а тем более детей, ранней клубникой – опасаются большого содержания нитратов в первых ягодах.– Во всех ранних ягодах и овощах повышенное содержание нитратов – это не секрет, – говорит харьковчанка Марина. – Поэтому злоупотреблять ими, как бы ни хотелось, все же не стоит. Не хватало еще загреметь в инфекционку с отравлением – мало им там коронавируса.По словам эксперта плодоовощного рынка Ирины Барановой, вся клубника, которая продается сегодня в Харькове, – тепличная, привозная.– В Харьков везут в основном из Каменки-Днепровской Запорожской области. Оптовая цена – 80–90 гривен. Есть и херсонская, продавцы не обманывают. Местных ягод на рынке еще нет – слишком рано, – говорит эксперт.По ее мнению, клубники в этом году будет мало и стоить она будет дорого.– Вы же видите, какая погода – холодно, солнца мало. Таким и урожай будет, – считает специалист.По словам Ирины Барановой, из-за коронавируса тепличный бизнес в нынешнем году понес огромные убытки.– Рынки закрыли, выращенную продукцию реализовывать было негде. Огурцы оптом отдавали по семь гривен за килограмм, а редиску по 2,50–5 гривен. Огромную часть урожая просто уничтожили, – рассказывает Ирина Баранова.Эксперт подсказала, на что стоит обращать внимание, выбирая тепличные ягоды.– Они должны быть крепкими. Обязательно посмотрите на дно лотка – там не должно быть сока. Если клубника помялась и пустила сок, нижний слой может быть просто испорченным, – делится «секретами» Ирина Баранова. – Конечно, стоит обратить внимание на внешний вид и запах. Если есть какие-то повреждения, темные пятна на ягодах, отложите их в сторону. Кроме того, не нужно обольщаться, глядя на ягоды «одна в одну». Натуральная клубника – на то и натуральная, чтобы ягоды слегка отличались и по форме, и по размеру (лучше отдавать предпочтение средним ягодам), и по оттенку. Кроме того, настоящая клубника имеет неповторимый аромат. Она должна пахнуть. Если аромата практически нет, сами понимаете – это не клубника, а сплошная химия. То же можно сказать и о вкусе. Зеленый свежий хвостик подскажет, что клубника собрана недавно.Что касается содержания нитратов, то определить это на глаз, по словам Ирины Барановой, сложно.– Разве что могут насторожить слишком яркий цвет, интенсивный темный оттенок, глянцевая поверхность. Ягоды как с картинки не могут быть натуральными – с высокой долей вероятности такая клубника обрабатывалась нитратами и в ней остались химикаты, – говорит специалист.