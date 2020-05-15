На харьковских рынках уже вовсю торгуют ранней клубникой. Нынешняя цена на ягоды – в пределах прошлогодней. Однако эксперты прогнозируют, что в этом году клубники будет мало и стоить она будет недешево.Харьковчане с аппетитом посматривают на лотки с крупными, атласными, на вид такими вкусными, сочными и сладкими ягодами.
– Клубника херсонская, очень вкусная, сладкая, вся сухая. Вот посмотрите на донышке, – поднимает продавец лоточек с ягодами – Сухо! Ягодки все целенькие. Да что я вам рассказываю? Сами наверняка знаете, что Херсон – клубничный рай, ягода оттуда всегда ценилась.
Однако очередь к вожделенному товару не выстраивается. Клубника по 100–150 гривен за килограмм далеко не каждому сегодня по карману.
– Не скажу, что спрос ажиотажный, – замечает продавец. – Берут потихоньку. Хотя для первых ягод это вполне приемлемая цена. В прошлом году, кстати, была такая же. И расхватывали на ура – не успевала заказывать. А сейчас у народа просто денег нет на «баловство».
Покупательница овощного киоска Лариса признается: для нее это дороговато.
– Передо мной женщина лоточек взвесила – 50 с лишним гривен заплатила, – говорит она. – А у меня из-за этого карантина каждая копейка на счету, приходится экономить, покупаю только самое необходимое.
А вот мама маленького непоседы Антошки, который постоянно норовил сбежать, клубнику ему таки купила. Причем два лотка.
– У нас с мужем двое детей. Да, времена сейчас у всех непростые, но я решила не распускать нюни. Радовать себя и детей просто необходимо, – улыбается она. – На себе сэкономлю. За карантин лишних килограммов набрала, вот и посижу недельку на диете.
Однако не все рискуют баловать себя, а тем более детей, ранней клубникой – опасаются большого содержания нитратов в первых ягодах.
– Во всех ранних ягодах и овощах повышенное содержание нитратов – это не секрет, – говорит харьковчанка Марина. – Поэтому злоупотреблять ими, как бы ни хотелось, все же не стоит. Не хватало еще загреметь в инфекционку с отравлением – мало им там коронавируса.
По словам эксперта плодоовощного рынка Ирины Барановой, вся клубника, которая продается сегодня в Харькове, – тепличная, привозная.
– В Харьков везут в основном из Каменки-Днепровской Запорожской области. Оптовая цена – 80–90 гривен. Есть и херсонская, продавцы не обманывают. Местных ягод на рынке еще нет – слишком рано, – говорит эксперт.
По ее мнению, клубники в этом году будет мало и стоить она будет дорого.
– Вы же видите, какая погода – холодно, солнца мало. Таким и урожай будет, – считает специалист.
По словам Ирины Барановой, из-за коронавируса тепличный бизнес в нынешнем году понес огромные убытки.
– Рынки закрыли, выращенную продукцию реализовывать было негде. Огурцы оптом отдавали по семь гривен за килограмм, а редиску по 2,50–5 гривен. Огромную часть урожая просто уничтожили, – рассказывает Ирина Баранова.
Эксперт подсказала, на что стоит обращать внимание, выбирая тепличные ягоды.
– Они должны быть крепкими. Обязательно посмотрите на дно лотка – там не должно быть сока. Если клубника помялась и пустила сок, нижний слой может быть просто испорченным, – делится «секретами» Ирина Баранова. – Конечно, стоит обратить внимание на внешний вид и запах. Если есть какие-то повреждения, темные пятна на ягодах, отложите их в сторону. Кроме того, не нужно обольщаться, глядя на ягоды «одна в одну». Натуральная клубника – на то и натуральная, чтобы ягоды слегка отличались и по форме, и по размеру (лучше отдавать предпочтение средним ягодам), и по оттенку. Кроме того, настоящая клубника имеет неповторимый аромат. Она должна пахнуть. Если аромата практически нет, сами понимаете – это не клубника, а сплошная химия. То же можно сказать и о вкусе. Зеленый свежий хвостик подскажет, что клубника собрана недавно.
Что касается содержания нитратов, то определить это на глаз, по словам Ирины Барановой, сложно.
– Разве что могут насторожить слишком яркий цвет, интенсивный темный оттенок, глянцевая поверхность. Ягоды как с картинки не могут быть натуральными – с высокой долей вероятности такая клубника обрабатывалась нитратами и в ней остались химикаты, – говорит специалист.