Не за горами открытие пляжного сезона, и харьковчане озадачились вопросом: можно ли подхватить коронавирус, купаясь в море или местной речке? Испанские ученые на основе проведенных исследований утверждают, что опасности нет. Министерство охраны здоровья Украины пока никаких рекомендаций не дает.

По информации Ассоциации рыболовов Украины, в результате исследований, проведенных Высшим советом по научным исследованиям Испании (CSIC) установлено, что купание в море безопасно. Соленая вода и ультрафиолетовое излучение препятствуют распространению Covid-19.В бассейнах от болезни защищает хлорирование воды. Главное – поддерживать правильный уровень хлора в воде. В то же время рекомендуется принимать душ до и после бассейна, а также соблюдать необходимые меры гигиены и предосторожности при посещении общественных мест.Сауны и паровые бани тоже считаются безопасными, так как в них постоянно высокая температура (выше 60 градусов), а она губительна для Covid-19.В реках благодаря течению риск заражения минимален. Однако в стоячих водах — озерах, прудах, пресноводных и необработанных водоемах дела обстоят иначе. Там выживаемость вируса будет выше. Угроза заражения исходит не от воды, главным каналом заражения являются респираторные выделения людей. При посещении таких водных объектов необходимо принимать крайние меры предосторожности. Кроме того, опасность заражения коронавирусом может подстерегать и на берегу водоема. В с вязи с этим на пляжах, так же как и в других общественных местах, необходимо соблюдать социальную дистанцию и избегать большого скопления людей.В Харьковском областном лабораторном центре «Вечернему Харькову» сообщили, что подтвержденной информации о том, что можно заболеть Covid-19, купаясь в водоеме, нет. Никаких предупреждений от МОЗ относительно возможной опасности купания и рекомендаций, как обеспечить безопасность в связи с грядущим открытием пляжного сезона, в лабораторный центр не поступало.По информации главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, как раз сейчас сейчас Министерство охраны здоровья вместе с экспертами Национальной академии наук Украины изучает возможность купания в открытых водоемах и бассейнах, а также передачи вируса водным путем. Именно поэтому бассейны, в отличие от спортзалов, пока не открывают.По словам главного санитарного врача, решение относительно купания в бассейнах, реках, озерах и море будет принято в ближайшее время.