События Харьковские тепловые сети опубликовали список отключения горячей воды в Харькове Вечерний Харьков 14.05.2020 1292 Некоторым районом придется забыть о горячей воде на несколько месяцев Читайте также Получила продолжение история мужчины, попавшего в Харькове в большую беду Летний отдых оказался под большим вопросом В Харькове почтили память нобелевского лауреата-земляка (фото) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Получила продолжение история мужчины, попавшего в Харькове в большую беду События 15:34 Лента новостей Получила продолжение история мужчины, попавшего в Харькове в большую беду 15:34 Дипломат: При Зеленском затормозилось сближение с НАТО и ЕС 15:14 Летний отдых оказался под большим вопросом 14:56 В Харькове почтили память нобелевского лауреата-земляка (фото) 14:34 Кто из пенсионеров не получит прибавку к пенсии в мае 14:15 В Харьковском областном главке инициировали расследование по инциденту с игрушечным автоматом (видео) 14:14 Умершие от коронавируса харьковчане имели сопутствующие заболевания 14:01