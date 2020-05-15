Мужчина распространял сообщения антиукраинского характера в сети FacebookСогласно материалам суда, в декабре 2018 года, житель Лозовой распространял сообщения сепаратистского содержания, призывая жителей Харькова выступить против действующей украинской власти и изменить ее, с целью создания «ХНР» и объединения ее вместе с «ЛНР» и «ДНР» в государственное образование «Новороссия».
Также мужчина призывал жителей Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областей Украины, взять пример с жителей «Донецкой и Луганской республик» и сбросить действующую украинскую власть, выбрав «новое русское правительство».
В ходе следствия обвиняемый признал себя виновным и заключил соответствующую сделку с прокуратурой Харьковской области, согласно которой стороны соглашаются на применение наказания в виде трех лет лишения свободы.
Изучив все материалы, суд назначил наказание мужчине в виде трех лет лишения свободы, однако заменил их на два года условного срока.