Федеральное сетевое агентство Германии отказало оператору газопровода Северный поток-2 компании Nord Stream 2 AG в выведении проекта из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС.

Об этом сообщается в решении регулятора 15 мая."Коллегия номер семь 15 мая отклонила ходатайство компании Nord Stream 2 AG на освобождение части Северного потока-2, пролегающей в территориальных водах Германии, от регулирования", - говорится в сообщении.Отмечается, что условием для выведения газопровода из-под правил Газовой директивы была его реализация до 23 мая 2019 года. "В случае с Северным потоком-2 это не так", - отметили в агентстве."Для всех стран-членов [ЕС] существовала возможность изучить заявку Nord Stream 2 AG с приложениями и сделать заявление. Ею воспользовались 10 стран", - говорится в решении, полный текст которого опубликуют позже.Ранее СМИ писали, что если Германия не освободит Северный поток-2 от газовой директивы ЕС, это поставит под сомнение экономическую целесообразность всего проекта.Согласно обновленной директиве, на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран ЕС, распространяются нормы третьего энергопакета сообщества, которые обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков.Напомним, строительство газопровода остановилось в декабре прошлого года из-за санкций США. Готовность проекта оценивается в 94%.