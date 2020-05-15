Кампания по демонтажу незаконно размещенных временных сооружений проходит в Харькове.

В частности, 14 мая были демонтированы два павильона, установленные без разрешительных документов на пр. Героев Сталинграда, 136-в в Слободском районе. Как сообщил заместитель начальника отдела Департамента территориального контроля Евгений Михайлов, эти объекты находились здесь без необходимых документов, что является нарушением правил благоустройства Харькова, поэтому профильные службы принудительно демонтировали МАФы.- На эти объекты специалисты департамента вывесили предписания с требованием демонтировать их в трехдневный срок. Эти требования не были выполнены, поэтому проводится демонтаж в принудительном порядке, - отметил Евгений Михайлов.К работам по демонтажу самовольно размещенных МАФов коммунальщики приступили в начале недели. В Департаменте территориального контроля отметили, что уже снесено шесть нелегальных сооружений в Шевченковском и Московском районах.Как сообщил Евгений Михайлов, в ближайшее время в городе планируется демонтировать самовольно размещенные сооружения общей площадью 6 тыс. кв. м. В целом в течение последних трех лет исполнительным комитетом городского совета приняты решения об освобождении территории города от 3 тыс. самовольно размещенных объектов, которые будут демонтированы в принудительном порядке. Тысяча из числа этих решений - выполнена. В том числе в Слободском районе по решению исполкома должны снести 320 самовольно размещенных объектов, и в течение последних лет 140 были разобраны.Специалисты отмечают, что и в дальнейшем будут контролировать соблюдение правил благоустройства Харькова.