Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова назвала категорию людей, которые обладают мощным иммунитетом к коронавирусу. Среди заразившихся новым вирусом они составляют примерно десятую часть.

Организм данной категории пациентов вырабатывает антитела, способные побеждать проникающих в организм возбудителей коронавируса.- У нас есть супер-люди, у которых такой мощный иммунный ответ, что их антитела можно использовать для лечения других конвалесцентной плазмой, что и делается, - сказала по этому поводу Баранова.Биолог пояснила, что сильный и длительный иммунитет к коронавирусу чаще всего возникает у тех, кто тяжело перенес болезнь. По словам ученого, «всего у семи-восьми процентов пациентов вырабатывается хороший и устойчивый иммунитет к вирусу».- Большинство переболевших коронавирусной инфекцией обладает иммунитетом различной силы, однако по меньшей мере у 40 процентов он довольно слабый, - заметила исследователь.Еще одна категория пациентов (их также насчитывается 7-8 процентов) – те, кто не вырабатывает иммунитета, несмотря на активное развитие болезни. Их организм при попадании вируса реагирует оперативным выбросом интерферонов, которые помогают быстро справиться с патогеном, но антитела за такой период синтезироваться не успевают.- Люди разные и по-разному переносят заболевание. Ученые выяснили, что прочнее иммунитет у людей старшего возраста, которые перенесли тяжелое течение COVID-19, - поделилась Баранова.