По состоянию на 15 мая в Харькове зафиксировано 446 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 1,2 тыс. подозрений на COVID-19, из которых 757 случаев подтверждено. Под подозрением остаются 152 человека, из них 115 - жители Харькова. Также за это время 94 пациента выздоровели, 23 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 15 мая в Украине 17 тыс. 330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4 тыс. 473 пациента выздоровели. Болезнь подтверждена у 1 тыс. 220 детей и 3 тыс. 420 медиков. За сутки зафиксировано 483 новых случая.