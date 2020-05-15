Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск коммунального предприятия «Харьковводоканал» к заводу, расположенному по ул. Велозаводской, о взыскании более 144 тыс. грн за несоблюдение условий договора приема сточных вод.КП «Харьковводоканал» обязалось предоставить услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, а ответчик своевременно и в полном объеме производить оплату в соответствии с утвержденными тарифами. Потребителем были нарушены данные условия договора.
«Согласно условиям договора ООО должно было сбрасывать сточные воды, качественные показатели которых должны не превышать допустимых величин показателей загрязнения. Также ООО не подавало в КП «Харьковводоканал» своевременно информацию о качественном составе сточных вод, сбрасываемых в городскую канализацию. После проведения исследований были зафиксированы превышения показателей загрязняющих веществ в сточных водах»,- сообщили в пресс-службе суда.
Общая сумма долга состоит из долга за превышение договорных объемов водоснабжения и водоотведения, долга за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ и отсутствие информации о качественном составе сточных вод.
Суд считает исковые требования обоснованными, заявленными в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежит удовлетворению.