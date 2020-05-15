Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск коммунального предприятия «Харьковводоканал» к заводу, расположенному по ул. Велозаводской, о взыскании более 144 тыс. грн за несоблюдение условий договора приема сточных вод.

КП «Харьковводоканал» обязалось предоставить услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, а ответчик своевременно и в полном объеме производить оплату в соответствии с утвержденными тарифами. Потребителем были нарушены данные условия договора.«Согласно условиям договора ООО должно было сбрасывать сточные воды, качественные показатели которых должны не превышать допустимых величин показателей загрязнения. Также ООО не подавало в КП «Харьковводоканал» своевременно информацию о качественном составе сточных вод, сбрасываемых в городскую канализацию. После проведения исследований были зафиксированы превышения показателей загрязняющих веществ в сточных водах»,- сообщили в пресс-службе суда.Общая сумма долга состоит из долга за превышение договорных объемов водоснабжения и водоотведения, долга за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ и отсутствие информации о качественном составе сточных вод.Суд считает исковые требования обоснованными, заявленными в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежит удовлетворению.