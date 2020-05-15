Две категории украинских пенсионеров остались без повышения пенсии в мае, которая предусмотрена ежегодной индексацией.

Индексация проводится раз в год, в эфире Суспільного сообщила заместительница начальника главного управления Пенсионного фонда Елена Бойко.Она уточнила, что сумма индексации зависит от коэффициента заработной платы и от коэффициента стажа. Пересчет индивидуален, киевские пенсионеры в среднем получили по 320 гривен доплаты. Вместе с тем сумма индексации не может быть меньше 100 гривен.Перерасчету подлежит только основной размер пенсии, без учета повышений и доплат. Таким образом, пенсионеры, у которых средняя константа выше, чем предусмотрено правительственным постановлением, остались без доплат.До сих пор такой показатель составлял 4404 гривны. После увеличения его на 11%, средний стал составлять 4778 гривен.- Итак, у тех пенсионеров, которые выходили на пенсию в прошлом году, показатель выше, и по таким делам перерасчет не произведен, — сообщила Бойко.Также увеличение пенсии не коснулось тех, кто получает пенсию по специальным законам. Однако сейчас им проводится оценка величины размера пенсии, назначенная в соответствии с законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». По словам замначальницы ПФУ, до 25 мая их пенсии также вырастут.