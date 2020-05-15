Карантин нанес страшный удар по туристической сфере. Сегодня единственный шанс возродить отрасль – сделать ставку на развитие внутреннего туризма. Что для этого нужно и когда украинцы смогут отправиться в путешествие по родной стране?

Цифры врут

В тренде – внутренний туризм

Украина – это не только море и Карпаты

Как выходить из ситуации?

Есть одно «но»

В путешествие – не раньше осени

В период карантина отечественная туристическая отрасль фактически полностью остановилась. Закрытие границ и аэропортов, возврат всех находившихся в поездках туристов и массовые отмены туров, приобретенных на будущие периоды, а также повальная отмена брони в гостиницах привели к тому, что многие предприятия туристического сектора оказались на грани закрытия и банкротства. А некоторые уже начали закрываться.– К сожалению, в последние годы мы ориентировались исключительно на выездной туризм. Украинцы ехали в Турцию, Египет, Европу и так далее. Хотя показатели якобы развития туристической отечественной сферы были не совсем корректными. За прошлый год, например, у нас девять миллионов туристов отправились в Польшу. То есть украинцы едут в Польшу, причем со значительным отрывом от всех остальных стран. На втором месте – Россия. Туда едут раза в три меньше. Вся Черновицкая область едет в Италию. По-моему, любому человеку понятно, что это не туристы, а заробитчане. Мы сами себя обманываем, показываем красивые графики развития туристической отрасли, считая этих людей туристами, – говорит преподаватель факультета международных отношений и туристического бизнеса Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, кандидат экономических наук, профессор Георгий Довгаль.Сейчас же, даже с постепенной отменой карантина, выездной туризм по-прежнему будет проблематичным.– Какие-то ограничения все равно сохранятся. В памяти все равно так или иначе будет эпидемиологическая ситуация, которая держит мир в напряжении уже почти полгода, и конечно, потери в туристической сфере будут значительные. Они уже на сегодняшний день исчисляются миллиардами долларов. К тому же международный туризм во многом зависит не только от нас, – считает Георгий Довгаль.Сейчас, по его словам, отличный шанс для этой сферы – развитие внутреннего туризма.– Все страны сегодня, которые ориентированы на развитие туризма, делают ставку именно на внутренний туризм, – говорит профессор. – В Китае, например, за период майских праздников, когда уже все открыли, зафиксировано 120 миллионов внутренних перемещений, то есть 120 миллионов внутренних туристов. Раньше они заполоняли весь мир, а сейчас, когда границы закрыты, поехали по своей стране. У нас тоже страна не маленькая.Георгий Довгаль отмечает: несмотря на то что в последние годы в стране появились дороги, много новых интересных маршрутов, а также музыкальных праздников и гастрофестивалей, к сожалению, под словом «туризм» в нашей стране по-прежнему понимается именно развлекательный туризм, пляжно-мыльный, all inclusive. Кстати, all inclusive, по его словам, скорее всего, в ближайшие годы «попадет под нож», поскольку шведский стол и прочее – это очень опасно с точки зрения распространения вируса, и отели будут отказываться от подобных услуг.– Однако все это достаточно ограниченные возможности данного рынка, поэтому нужно развивать иные виды туризма, – уверен Георгий Довгаль. – В нашей стране в качестве туристических регионов воспринимаются только места, где есть море или горы. А Днепропетровская область с Днепром? Киевская область с Днепром? Харьковская область с лесостепью? В частности, Харьковская область обладает просто потрясающими ресурсами с точки зрения туризма – их нужно видеть и развивать. На нашей территории, например, находится уникальный заповедник «Гомольшанские леса». Но все эти прекрасные места как бы на задворках: что-то есть, но этого так мало, и все оно такое незначительное… Я уже молчу о недостаточно развитом культурно-историческом туризме. Сейчас стоит хотя бы пытаться развивать внутренний туризм. Иначе мы упустим шанс.Между тем из-за карантина закрылись гостиницы, не работают гиды, экскурсионные бюро и практически весь сопутствующий бизнес, кормивший и развлекавший путешественников. Вывести отечественную туристическую отрасль из критической ситуации и дать толчок развитию внутреннего туризма, по мнению Георгия Довгаля, возможно привлечением к активной работе на рынке государственных структур.– На мой взгляд, чрезмерное упование на силу рынка в данном случае скорее разрушит туристическую отрасль, нежели выведет на новую орбиту. Необходимо вмешательство государства, – считает он. – Нужно давать госзаказ на отдых определенных групп населения – школьников, людей с инвалидностью, пенсионеров и так далее. Естественно, это не те категории граждан, которые готовы выкладывать огромные деньги за отдых. Соответственно, государство должно взять финансирование на себя. И тут мы убиваем двух зайцев: с одной стороны, отдыхают, лечатся и набираются сил дети и пенсионеры, с другой – загружается гостиничная, санаторно-курортная цепочка. У нас санаториев больше 30 тысяч по стране разбросано, и все они в разобранном состоянии.Никто из предпринимателей не откажется, чтобы платило государство. Однако кто платит, тот и заказывает музыку. То есть придется чем-то поступиться.– А поступиться вот чем – государство должно активно влиять на механизм ценообразования. Цены не должны быть зашкаливающими. Меньше цены – больше спрос, – продолжает Георгий Довгаль. – То есть государство должно не только компенсировать потери, иначе мы будем развивать иждивенчество, а выделять средства именно целевым образом. Думаю, ни один родитель не откажется от такого предложения, вспомнив свое детство, когда полстраны отдыхало в детских лагерях. А сейчас нахождение ребенка в лагере обходится мамам и папам в бешеные деньги. Опять же, где профсоюзы медиков, учителей, металлургов? Раньше, если помните, предоставлялись профсоюзные путевки за 13 рублей на 24 дня. А сейчас профсоюзы очень вяло защищают профессиональные группы, которые они представляют.По мнению профессора, государство уже не первое десятилетие выступает в роли сборщика налогов – даже скорее просто фиксирует, что налоги мало кто платит, – но активной деятельностью оно не занимается. Государственный сектор в экономике практически ликвидирован, и государство самоустранилось в надежде, что под действием законов рынка все «устаканится».Пока, как отмечает эксперт, все зависит даже не от желания или нежелания туристов, не от наличия финансовых и людских ресурсов, а от санитарно-эпидемиологических решений. Если на уровне государства туристическая деятельность будет закрыта, заниматься этим нелегально, нарушая закон, никто не будет.– Думаю, постепенно количество запретов будет сокращаться, но в любом случае ограничения по количеству людей на единицу площади автобуса, самолета, банкетного зала и так далее останутся на достаточно продолжительный срок. Социальная дистанция в полтора метра все равно сохранится, потому что мир напуган и никто не даст гарантии, что коронавирус преодолен и завтра все будет замечательно, – говорит Георгий Довгаль.По его мнению, украинский туризм, начнет приходить в себя с осени.– Осень – это уже низкий сезон, падение спроса, но хоть что-то, – предполагает эксперт. – Лето в этом году пропало даже для внутреннего туризма. Я вот просто представляю: появится разрешение на перемещение – и тут же появятся переполненный транспорт, переполненные гостиницы, потому что все ринулись в путешествие по Украине. И… новая вспышка инфекции. И что тогда? Какой политик возьмет на себя ответственность за последствия? Предприниматели, конечно, могут устраивать акции протеста, но коронавирус от этого не отступит. Так что нужно свыкнуться с мыслью, что туристические центры, скорее всего, будут в очень непростой ситуации.