В первый год президентства Владимира Зеленского процесс сближения Украины с Евросоюзом затормозился, а реальная интеграция в НАТО была фактически поставлена на паузу. При этом определенные успехи в отношениях с ЕС Зеленский все же продемонстрировал в начале своей каденции.

Об этом пишет чрезвычайный и полномочный посол Констатин Елисеев в своей статье для ZN.UA."Владимир Зеленский успешно прошел испытание первым после избрания визитом в Брюссель. Позитивным было постепенное налаживание двусторонних отношений руководителя Украинского государства с новым составом руководства ЕС. Стоит отметить подтверждение последовательности внешнеполитического курса на интеграцию в ЕС и сигнал о готовности реализовать политику секторальной интеграции Украины на основе "четырех союзов" (энергетический союз, цифровой рынок, юстиция и безопасность, таможенное сотрудничество)", - отмечает автор.Однако уже в 2020 году и украинское общество, и европейские партнеры стали свидетелями начала постепенного торможения новой властью процесса сближения с Евросоюзом. Об этом свидетельствуют и программы правительства президента Зеленского, и реальные действия "Слуг народа" по сворачиванию широкого спектра внедренных евроинтеграционных реформ, прежде всего в области антикоррупционной политики."Команда Зеленского продолжает ходить в ЕС за деньгами, пугая банкротством Украины, а параллельно зачищает реформированную прокуратуру, НАБУ, уничтожает независимость судебной ветки власти, угрожает прозрачным публичным закупкам, подвергает ревизии реформу государственной и медицинской служб. К тому же все чаще устами своих спикеров команда Зеленского начинает громко размышлять на тему "А что нам дал Евросоюз? А зачем нам Соглашение об ассоциации?". Как следствие, прошел год, а Зе!команда так и не смогла получить ни евроцента макрофинансовой помощи ЕС. Хорошо, что Евросоюз еще не махнул рукой на "команду реформаторов" и оставляет открытыми двери для программ макрофинансовой помощи, включая новое предложение объемом 1,2 миллиарда евро", - констатирует дипломат.По мнению Елисеева, новая властная команда все чаще рассматривает реформы как "хотелки" западных партнеров, а не как рецепт становления сильного, европейского, конкурентоспособного, демократического государства."Это до боли напоминает как риторику времен Януковича, так и нарратив Кремля о целесообразности собственного, "третьего", пути для Украины, "моста" цивилизаций. К сожалению, это — путь к "серой зоне" между Западом и Россией и, как следствие, затягивание Украины в российскую зону влияния и потеря украинской независимости и государственности", - предостерегает автор.Характеризуя отношения с НАТО, Елисеев указывает на фактическую приостановку реальной интеграции Украины в структуры Альянса: "Под поводом "прагматизации сотрудничества" украинская дипломатия фактически снизила уровень амбиций, ограничив его лишь стремлением быть включенной в Программу расширенных возможностей альянса. Так и не был использован Лондонский саммит НАТО в декабре для вынесения Украиной вопроса о получении Плана действий относительно членства (ПДЧ)"."В дальнейшем важно наблюдать, чтобы "карта НАТО" с легкой руки Зеленского не оказалась в прошлом в ходе очередных "пакетных торгов" за временное примирение с Россией", - подчеркивает дипломат.