После прохождения скрупулезного процесса тестирования во всех районах города, техника поступит на службу в ГСЧС Харьковской области.

В Харькове проходит тестирования новой 55-метровой автолестницы, которая сможет бороться с возгораниями в городских высотках.Как рассказал Вечернему Харькову помощник начальника областного ГСЧС Игорь Лупандин, техника сейчас находится в стадии тестирования, которое предназначено для того, чтоб наработать систему оперативного реагирования на каждое происшествие в районах города.«Изучаются маршруты подъезда к зданиям, технология развертывания и все это вбивается в систему, чтоб в случае чрезвычайного происшествия мы уже точно знали как действовать в тех или иных ситуациях в каждом районе», - рассказал Лупандин.В ГСЧС рассказали, что автомобиль оснащен цистерной для воды, а пожарный рукав проложен по всей длине автолестницы, в «люльке» которой установлена специальная пушка для пожаротушения.