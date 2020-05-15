В Харькове удалось разыскать родных пациента, который поступил в "неотложку" в тяжелом состоянии и несколько дней не приходил в себя.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.О мужчине, которого доставили в больницу в ночь с 10 на 11 мая, первыми сообщили пользователи соцсетей. По данным автора поста, мужчина был найден без сознания в районе проспекта Героев Сталинграда, рядом лежал электровелосипед."Пока о нем известно только то, что зовут его Артем, возраст - ориентировочно 35-40 лет, занимается продажей комплектующих для электровелосипедов (имеет торговую точку на "Барабашово"), живет в районе улицы Одесской. При себе имел телефон 0635808516, который, скорее всего, использовался для работы. Контактов родственников, по словам медиков, там нет, - сообщил нашедший велосипедиста мужчина. Посты с просьбой опознать пострадавшего собрали тысячи репостов в соцсетях. К счастью, через время медикам удалось отыскать мать пострадавшего. Как рассказали в горсовете, в больнице мужчину сразу же прооперировали, однако его состояние до сих пор остается тяжелым: у пациента серьезная черепно-мозговая травма. По предварительной информации, пострадавший попал в ДТП.