Диабет, избыточный вес и нарушения толерантности к глюкозе заставляют людей следить за уровнем сахара в крови, внимательнее относиться к питанию. Некоторых продуктов, привычных для людей, стоит избегать, потому что они способны повысить уровень глюкозы.

О каких продуктах идёт речь, рассказывается в этой статье.Коричневый рис лучше белого, но он повышает уровень сахара в крови. Безопасной может считаться доза – треть стакана риса. При необходимости снизить потребление углеводов попробуйте вегетарианскую тему, например, сочетать рис с цветной капустой.Фруктовые соки всегда позиционируются как полезный продукт. Существует нюанс: соки не дают столько клетчатки и питательных веществ, сколько обычные фрукты, из которых готовится напиток. К тому же они очень углеводные, повышают сахар. Подходят идеально на тот случай, когда требуется увеличение дозы сахара в крови сейчас и немедленно.Готовые продукты обязательно содержат сахар. Если готовить кашу самостоятельно, то необходимо делать это без добавок. Также следить за размером порции. Овсянка содержит белок, пищевые волокна. На одну порцию овсяной муки приходится 27 граммов углеводов. Необходимо правильно планировать рацион питания, чтобы не превысить норму.Во время похудения многие стараются исключить покупные сладости, шоколад, печенье, конфеты, заменяя их сухофруктами. Сахар, содержащийся в изюме, сушеных бананах и других сухих фруктах, по сути не отличается от углеводов в сладостях. Сухофрукты отлично подходят для лечения гипогликемии.Цельнозерновой хлеб и макароныКак и коричневый рис, цельнозерновые продукты содержат много клетчатки, витаминов, обработанных углеводов, быстро повышающих сахар в крови. Обязательно смотрите на состав.Стакан обычного молока содержит 12 граммов лактозы (молочного сахара). Речь о коровьем молоке. Альтернативой могут стать миндальное, льняное или соевое, где меньше сахара и больше кальция.Вот уж неожиданное открытие! Полезный для кишечника продукт с пробиотиками сильно обрабатывают. Несбалансированный состав повышает уровень глюкозы в крови. Количество сахара в некоторых йогуртах приравнивается к одной чашке мороженого.