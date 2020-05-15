Об этом сообщает харьковский телеграм-канал.

«Уже становится ясно, что одним послаблением карантина не вернуть людей, покупателей. Парк Горького пуст. Фреш Лайн и ему подобные торговые точки работают, но клиентов мало. Нет даже сдачи с 200 грн и чтобы купить кофе нужно заплатить карточкой или иметь мелкие деньги. В плюсе, наверное, только те, кто не закрывался на карантин. Посмотрим, что будет с вещевыми рынками, которые пан ЗЕ милостиво дозволил открыть»,- сказано в подписи к опубликованному видео.