14 мая ушел из жизни бывший главный архитектор Харькова Юрий Шкодовский.

Юрий Шкодовский умер после продолжительной болезни на 73-м году жизни.Юрий Михайлович Шкодовский родился 16 ноября 1947 года в поселке Новая Водолага Харьковской области. В 1971 году окончил Харьковский инженерно-строительный институт. С 1965 по 1983 года работал в институте «Укргорстройпроект». С 1983 по 2001 годы работал в Харьковском горисполкоме. С 1994 по 1998 года был заместителем начальника Главного управления градостроительства и архитектуры Харьковского горисполкома и одновременно, с 1994 по 2001 год, - главным архитектором Харькова. С 1998 по 2001 год - начальник управления градостроительства и архитектуры Харьковского горсовета.С 2001 года стал начальником управления градостроительства и архитектуры Харьковской облгосадминистрации.С 2011 по 2019 год был ректором и заведующим кафедры урбанистики Харьковского Национального университета строительства и архитектуры.Юрий Шкодовский - один из авторов памятника знаменитому архитектору Алексею Бекетову, который установлен возле ХНУСА.