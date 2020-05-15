В Брюсселе нет дискуссии о пересмотре условий безвизового режима между Украиной и ЕС ни из-за пандемии, ни из-за каких-либо других причин.

Об этом в интервью сообщила заместитель главы Гендиректората Еврокомиссии по вопросам политики соседства и расширения Катарина Матернова.— Я ни разу не слышала в Брюсселе даже дискуссий об этом. Безвизовый режим с эпидемией не связан. В конце концов, даже если рассуждать логически — как восстановление визового режима помогло бы помочь в противодействии эпидемии?, — сказала Матернова.Чиновница не стала прогнозировать, когда украинцы снова смогут путешествовать по Европе, поскольку информации об открытии границ нет даже внутри Шенгенской зоны.— Мы еще не на том уровне, когда можно говорить об открытии границ. Мы создали "зеленые линии" для товаров, но для пассажирского движения остаются очень многочисленные ограничения даже внутри ЕС, — сказала представительница Еврокомиссии.