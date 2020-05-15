В Брюсселе нет дискуссии о пересмотре условий безвизового режима между Украиной и ЕС ни из-за пандемии, ни из-за каких-либо других причин.Об этом в интервью сообщила заместитель главы Гендиректората Еврокомиссии по вопросам политики соседства и расширения Катарина Матернова.
— Я ни разу не слышала в Брюсселе даже дискуссий об этом. Безвизовый режим с эпидемией не связан. В конце концов, даже если рассуждать логически — как восстановление визового режима помогло бы помочь в противодействии эпидемии?, — сказала Матернова.
Чиновница не стала прогнозировать, когда украинцы снова смогут путешествовать по Европе, поскольку информации об открытии границ нет даже внутри Шенгенской зоны.
— Мы еще не на том уровне, когда можно говорить об открытии границ. Мы создали "зеленые линии" для товаров, но для пассажирского движения остаются очень многочисленные ограничения даже внутри ЕС, — сказала представительница Еврокомиссии.