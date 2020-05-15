Харьковская городская клиническая больница №13 временно не принимает для дополнительного лечения пациентов из областной инфекционной больницы, переболевших коронавирусом.

Об этом 14 мая сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.- В соцсетях один человек эмоционально написал, что закрытие 13-й больницы - это якобы катастрофа для Харькова. Я напомню, что больных коронавирусом принимают две областные специализированные инфекционные больницы: взрослая №22 и детская №8. А в городе Харькове есть так называемые больницы «первой линии» - №13, 17 и роддом №2, которые будут принимать больных, если в инфекционках закончатся места, - рассказала вице-мэр.По ее словам, первой начали использовать мощности 13-й больницы, поскольку она специализируется на заболеваниях органов дыхания - пневмониях, бронхитах, астмах. В эту больницу направляют пациентов, которые пролечились в стационаре инфекционной больницы, перестали быть носителями коронавируса, но нуждаются в лечении осложнений. Но в процессе лечения медики не раз устанавливали, что среди пациентов все-таки есть носители COVID-19. В таком случае необходимо установить контактный круг врачей, заняться их лечением и продезинфицировать больницу.- За этот период 13-я больница приняла из инфекционной больницы 97 человек с выпиской, что анализ на COVID-19 - негативный. Когда эти люди поступают на долечивание, то на третьи сутки им проводится ПЦР-тест, и среди этих пациентов восемь оказались с коронавирусом. Ранее выявили еще 11 таких случаев. Вот на днях в 13-ю больницу перевели двух пожилых людей, которым надо было находиться в реанимации на аппарате ИВЛ. Один умер в первые сутки, второго сейчас переводим обратно в инфекционку. Но их доставили, когда они были с коронавирусом, поэтому у нас снова есть контактные медработники, и снова надо принять все необходимые меры, чтобы дезинфицировать больницу и привести ее в состояние, чтобы можно было принимать пациентов на долечивание. Сейчас 13-я больница закрыта на прием новых пациентов, - пояснила Светлана Горбунова-Рубан.Директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат также сообщил, что к приему больных готова 17-я больница.- Опорные городские больницы готовы принимать пациентов, если будут переполнены областные инфекционные. Но такого переполнения пока нет. Учитывая ситуацию, мы выполнили ремонт в отдельно стоящем здании на территории 17-й больницы, там есть 20 коек для интенсивной терапии и 40 - для выздоравливающих. Сейчас в больницу завозится медоборудование, ожидаем бочку с кислородом, которого хватит на все раздаточные точки. Осталось два-три дня, и сразу после этого сможем переводить туда пациентов на долечивание с негативным ПЦР-тестом, - рассказал директор департамента.