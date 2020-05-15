Астрологи порадовали астропрогнозом на ближайшие дни.

Все, что вы запланировали, можно с успехом забыть. Все сложится совсем не так, но это не значит, что будет плохо. Завтра необходимо держать происходящее под неусыпным контролем.Сейчас лучше всего, конечно, отправиться за город, на берег лесного озера – посидеть на бережку, покидать камешки в воду. Подумать... Если есть такая возможность, не пренебрегайте ею.Вас посетит множество ценных мыслей и гениальных идей. Некоторые из них, пожалуй, имеет смысл записать — пригодятся. Завтра вы вольны поступать как считаете нужным, не прислушиваясь ни к чьим советам.Эмоции будут первейшим из врагов. Не позволяйте им завладеть собой. Завтра измените то, что требует изменений, но не уходите далеко. Как только отвернетесь, оно может приобрести первоначальный вид.Вы будете слегка разочарованы, когда неожиданно найдете в себе то, что долго и безуспешно искали в других. Обращайтесь с найденным бережно и с любовью, это одно из лучших ваших качеств.Сейчас ваша задача — понять, а не изменить ситуацию. А поняв, вы сможете к ней приспособиться, что принесет куда больше пользы. Завтра у вас должна обостриться интуиция. Ее указаниям и следуйте.Ваша наблюдательность превзойдет все мыслимые и немыслимые ожидания. Возможно, результаты наблюдений пригодятся позже. Постарайтесь ничего не забыть. Завтра не торопитесь делиться мыслями с окружающими.Если почувствуете робость или, того хуже, решите, что вы чего-то недостойны – немедленно отбрасывайте эту мысль, ибо она от лукавого. Единственное, что от вас требуется, – это уверенность в себе.Не стоит ограничивать порывы своего остроумия и жизнерадостности, даже если они кажутся несколько гипертрофированными даже вам. Можно же хоть раз в году позволить себе похулиганить.Вас, возможно, будет мучить ощущение, что вы совершили ошибку и потратили время и деньги впустую. Не переживайте — результат будет позже. Завтрашний день обещает быть мирным и на события небогатым.Ваше изысканное остроумие с легким оттенком язвительности не будет иметь успеха. Главное – избежать негативных последствий. Завтра, вероятно, придется кричать, чтобы хоть кто-то вас услышал.Лучшее, что вы можете сейчас сделать, так это переждать, экономя силы. Можно, конечно, немного помахать крыльями, но толку от этого будет не слишком много. Завтра практически все пойдет вопреки вашим ожиданиям.