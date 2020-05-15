Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на которым сотрудник полиции вызвал экипажи патрульных, чтоб задержать водителя с игрушечным автоматом.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области, сотрудником полиции оказался заместитель командира батальона №2 полка специального назначения, которому показалось, что в руках водителя находился настоящий автомат.Сейчас в ведомстве проводят служебное расследование инцидента. Если вина правоохранителя будет установлена, то его притянут к дисциплинарной ответственности.Видео инцидента (На видео присутствует нецензурная лексика):