Министерство инфраструктуры разработало план возобновления регулярного пассажирского сообщения. Предполагается, что процесс будет проходить в три этапа.

С 22 мая планируется первый этап, который предусматривает запуск городских автоперевозок, кроме маршрутных такси, и пригородных перевозок в пределах одного района, пишет УНИАН со ссылкой на свои источники в Мининфраструктуры.Второй этап может начаться с 29 мая, и он предполагает запуск внутриобластных автоперевозок, внутреннего авиасообщения, а также выход до 50% пригородных поездов и 42 пар поездов дальнего следования категории "Интерсити+", "Ночной экспресс", в частности в западном направлении – одиннадцать пар поездов, в южном – десять, в днепровском – шесть, в восточном – двенадцать, в азовском – три.Также второй этап предусматривает запуск с 9 июня межобластных и международных автоперевозок, в том числе маршрутных такси. С 12 июня планируется запуск 100% пригородных поездов, которые будут курсировать в светлое время суток, а также всех пассажирских поездов согласно графику.Третий этап планируется после завершения карантина и предусматривает запуск поездов международного сообщения и сезонных поездов, а также запуск международного авиасообщения в страны, которые сняли ограничения в аэропортах для приема и отправки международных рейсов.При этом собеседник агентства отметил, что план еще не утвержден Кабинетом министров и может измениться.