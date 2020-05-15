Сегодня во всем мире празднуют День семьи. В Украине этот праздник достаточно молодой – его отмечают, начиная с 2012 года. Традиционно этот день принято проводить в кругу самых близких людей. Как и чем живут харьковские семьи?

Международный день семьи установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году и отмечается ежегодно 15 мая. В Украине устоявшихся традиций празднования пока нет. Ужин в кругу семьи, совместный просмотр фильма будет отличным времяпрепровождением самых родных и близких людей.Во всем мире существует немало интересных фактов, касающихся семьи.Так, 29 февраля в Ирландии женщины могут первыми делать предложение мужчинам. Начало этой традиции положил закон, принятый в ХI веке, по которому мужчина, отказавший в этот день девушке, должен был выплатить штраф.Обычай поцелуя новобрачных в конце церемонии бракосочетания пришел к нам из Древнего Рима. Тогда свадьба рассматривалась как контракт, а поцелуй служил своеобразной печатью, скрепляющей договор.Граса Машел была первой леди Мозамбика до 1986 года, пока ее муж, президент Мозамбика Самора Машел, не погиб в авиакатастрофе. В 1998 году она вышла замуж за другого лидера — президента ЮАР Нельсона Манделу. Таким образом, она стала первой леди двух разных стран.В изначальном тексте Камасутры сексуальным практикам отводилась совсем небольшая часть. Все остальное было посвящено семье и любви в целом.Традиция носить обручальные кольца на безымянном пальце пришла от древних египтян, у которых ее переняли греки и римляне. Еще средневековые авторы предложили объяснение такому обычаю: якобы через безымянный палец проходит vena amoris — вена любви, идущая прямо к сердцу.В последние десять лет на Харьковщине около 18 тысяч пар ежегодно официально надевают друг другу обручальные кольца, давая клятвы любви, верности и поддержки в горе и радости. Такие данные опубликовало Главное управление статики в Харьковской области.По информации облстата, в нашем регионе проживает 1,1 миллиона семей, 80,6% из них – в городской местности. В среднем на одно домохозяйство приходится 2,43 человека. Около трети харьковских семей имеют детей до 18 лет, причем большинство из них (81,1%) воспитывают одного ребенка.Согласно статистическим данным, работающих членов семьи имеют всего 69,8% домохозяйств. При этом в большинстве семей (50,3%) работает один или два человека (46,7%).Подавляющее количество семей региона проживают в отдельной квартире – 51,5%. Чуть меньше – 38,9% – имеют частный дом и 5,7% ютятся в общежитии.