Почему коронавирус все чаще уносит жизни молодых людей? Оказывается, главный виновник смертей от Covid-19 – так называемый цитокиновый шторм, то есть неадекватная реакция иммунной системы на вирус. Как его распознать, можно ли предупредить и кто в зоне риска?

Кого может «штормить»?

Можно ли распознать начало шторма самостоятельно

О чем говорит симптом «матового стекла»

Последствия коронавируса не изучены

Нужно научиться жить с вирусом

Цитокиновый шторм – это гиперреакция иммунной системы на определенный инфекционный раздражитель.– Пытаясь защититься от возбудителя, иммунная система организма начинает реагировать на вирус мощным выбросом различных биологически активных веществ, – объясняет врач-педиатр детской амбулатории «Педиатр плюс», член Харьковской экспертной группы по поддержке медреформы Андрей Пеньков. – При этом системная воспалительная реакция вместе с вирусом атакует все внутренние органы и в первую очередь – легкие. То есть иммунная система активируется и против инфекции, и против собственных тканей. Цитокиновый шторм – очень грозный синдром коронавирусной инфекции.Не у всех пациентов с Covid-19 развитие заболевания проходит по сценарию цитокинового шторма. Существует версия, что реакция иммунной системы зависит от количества вируса, полученного человеком. Однако Андрей Пеньков ставит ее под сомнение.– Эта версия не доказана. Мне кажется, что все зависит скорее от исходного состояния иммунной системы человека. Кроме того, некоторые специалисты высказывают гипотезу, что существует некая генетическая предрасположенность. Дело в том, что довольно часто серьезные и даже фатальные последствия встречаются у членов одной семьи, тогда как в других семьях люди переносят вирус совершенно легко, порой бессимптомно, – рассказывает врач.По словам медика, иммунная система состоит из двух частей. Первая всегда готова к работе и вступает в действие, когда в теле обнаруживаются болезнетворные микроорганизмы – это врожденный иммунитет, он запускает химическую реакцию организма для разрушения инфицированных клеток. Вторичный, постинфекционный иммунитет – это адаптивный иммунный ответ, когда клетки продуцируют специальные антитела для борьбы с определенным типом вируса. И существует множество механизмов, которые запускают этот процесс.– Цитокиновый шторм даже в фатальных случаях не развивается в первые сутки – обычно это случается на 7–12-й день после начала болезни, – то количество полученного вируса не имеет большого значения, потому что через неделю-две все пациенты с Covid-19 уже имеют достаточно серьезную вирусную нагрузку. Вирус уже достаточно долго размножался в организме, – рассказывает Андрей Пеньков. – Почему же в некоторых случаях возникает «штормовая» реакция, пока еще непонятно.По словам Андрея Пенькова, распознать приближение цитокинового шторма пациенту не под силу – это задача врача.– У Covid-19 есть определенная закономерность. Люди начинают болеть с определенных симптомов, и они могут отличаться. У одного – повышенная температура, у другого – слабость, у кого-то кашель или расстройство желудочно-кишечного тракта. И нужно понимать, что от начала проявления симптомов у вас есть 4–5 дней, когда вы, скорее всего, не будете иметь тяжелой клиники. Начиная с четвертых суток состояние может ухудшаться. Так вот, цитокиновый шторм определяется скорее по лабораторным признакам, когда врач должен понимать, что начинается гиперреакция иммунной системы, – говорит Андрей Пеньков. – Например, в Харьковской областной детской инфекционной больнице наладили определение одного из маркеров цитокинового шторма. Так что это, прежде всего, головная боль врачей – вовремя увидеть его наступление и вмешаться, когда процесс действительно нарастает.Пациенту же, по словам медика, просто нужно знать: если состояние ухудшается – необходимо искать помощи в стационаре, причем очень быстро. Поспешить стоит еще и потому, что помимо цитокинового шторма Covid-19 обладает массой других «прелестей».– Сейчас много разговоров о том, что Covid-19 приводит к тромбообразованию в кровеносных сосудах, в том числе артериях, что чревато сердечными, почечными, мозговыми расстройствами, – говорит Андрей Пеньков.Помимо тестирования рассматривается вариант диагностики Covid-19 с помощью компьютерной томографии органов грудной клетки. Даже на ранних стадиях заболевания на снимках можно увидеть картину по типу «матового стекла». Однако, как утверждает Андрей Пеньков, она может появиться не только при коронавирусной инфекции.– Симптом «матового стекла» – неспецифический радиологический симптом, отражающий различные патологические изменения в легочной ткани на уровне альвеол. Он может встречаться и при пневмонии, и при отеках легкого – то есть когда альвеолы заполнены жидкостью и эта честь легких просто выключена из газообмена. В зависимости от того, насколько поражены легкие, можно говорить, какое количество ткани не работает, – поясняет Андрей Пеньков. – Очаги поражения выглядят как матовое стекло.К каким необратимым последствиям может приводить коронавирус, покажет время, считает Андрей Пеньков.– У многих пациентов наблюдается пневмосклероз, когда на месте поражения легких образуется соединительная ткань – рубцы. Это как шрам, который образуется, когда заживает поврежденная кожа. Количество таких рубцов в легких, то есть соединительной ткани, которая замещает легочную, у разных пациентов может разниться, – рассказывает врач. – У кого-то будут микропоследствия, и он их не заметит. У кого-то их вообще не будет. А у кого-то, в зависимости от того, сколько легочной ткани поражено, возможна значительная трансформация – перерождение легочной ткани, то есть замещение рубцовой тканью.Однако говорить, насколько это долгосрочные последствия, пока рано.– После выздоровления первых пациентов в Китае прошло пять месяцев. Что будет с ними через год и так далее, никому не известно. Так что будем следить, – замечает специалист.– Вируса с таким патогенезом планета Земля еще не видела. Это вирусное заболевание с очень «интересными» для науки процессами. И нам нужно научиться с ним жить, – считает Андрей Пеньков.Особенно важно осознавать это в период постепенного выхода из карантина, послабление которого началось в Украине с 11 мая.– Да, нужно выходить из карантина. Однако научились ли мы жить в новых условиях? Готовы ли мы сегодня позаботиться о том, чтобы не перезаразить друг друга? Ведь заболеваемость все еще или растет, или снижается незначительно, – говорит медик. – Если взять во внимание опыт Китая, то за два месяца карантина мы уже должны были иметь нулевые показатели заболеваемости. Нужно научиться правильно вести себя в данной ситуации – продолжать соблюдать дистанцию, носить маски, пользоваться санитайзером, ограничивать скопление людей. Если бы мы сегодня точно знали, что в парикмахерской, магазине, ресторане будут даже за закрытыми дверями, без клиентов соблюдать правила – проводить планерки в масках, мыть руки, соблюдать дистанцию, – тогда можно было бы сказать, что мы готовы к выходу из карантина.По словам Андрея Пенькова, пока не переболеет как минимум 60% населения – вирус не успокоится, поэтому должен применяться режим сдерживания.– Смертность поползла вверх – меры ужесточили, заболеваемость увеличилась – меры ужесточили, чтобы медики успевали справляться с новыми случаями, сложными случаями, – говорит врач. – И таким образом в течение многих месяцев – возможно, даже двух лет – нам нужно будет с этим вирусом сосуществовать.