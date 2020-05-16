Зеленый фиолетовый, коричневый, синий – это все о базилике. Чтобы правильно выбрать эту уникальную по вкусу зелень, нужно знать некоторые секреты.

Разные сорта базилика отличаются не только внешним видом, но и некоторыми вкусовыми характеристиками. Одни по вкусу и аромату напоминают лимон, другие – корицу, третьи – чай. Вкусовые характеристики листьев всегда насыщенные. Благодаря наличию яркого вкуса и аромата их часто используют для изменения стандартных мясных или овощных блюд.Какой же базилик надо покупать? Цвет листьев должен быть насыщенный, яркий, независимо от того, какого они оттенка. К тому же они должны быть упругими и сочными, как будто базилик сорвали совсем недавно. Если растереть лист пальцем, должен появиться насыщенный и терпкий аромат. Листья пахнут сами по себе, но их запах не слишком выражен.На траве не должно быть налета, загрязнений или пятен сомнительного происхождения. Любой из указанных признаков является отклонением и признаком плохого качества. Поверхность листьев должна быть сухой (не стоит путать сухость с высыханием, сочность листьев должна ощущаться на ощупь).Цвет листьев может отличаться с внешней и внутренней стороны, но окраска всегда равномерная. Если есть желтые прожилки, значит, базилик уже несвежий и начал высыхать. Зеленые пятна могут появляться в результате чрезмерного использования удобрений или других химикатов. Любые пятна и вкрапления считаются отклонением и при их выявлении от покупки базилика лучше отказаться.Не стоит покупать базилик, если на листьях есть высохшие участки или они вялые. Это значит, что он слишком долго хранится и вкус у него уже менее выражен. Загрязненный базилик или листья с налетом, особенно липким, покупать нельзя. Судя по всему, он неправильно выращивался, собирался, хранился и явно обрабатывался вредными химикатами для ускорения роста. Базилик без запаха однозначно выращивался на химикатах. Листья, пахнущие сыростью, плесенью или гнилью, абсолютно не годятся – таких запахов не должно быть в принципе, даже в незначительной мере.Если листья базилика имеют множество повреждений в виде надрывов, трещин или иных следов, то они будут менее сочными и быстро испортятся. Если на поверхности листьев есть наросты любого размера, это результат поражения растения заболеваниями или вредителями. Если в пучке базилика есть хоть один гнилой лист, следует отказаться от покупки. Базилик быстро портится, поэтому, удалив гнилые листья, спасти от быстрого загнивания остальные не получится.Если базилик продается в контейнерах или пакетах, надо проверить упаковку на повреждения, сравнить сроки годности и максимально осмотреть листья на степень увлажнения, высыхания или наличия других дефектов.