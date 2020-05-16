Вечером 12 мая около оперного театра и на арт-заводе «Механика» в небо взметнулись мощные лучи света – Харьков присоединился к всеукраинской акции в поддержку креативной индустрии под девизом: «Мы не немые, но нас не слышат! Если нас не слышат, то нас увидят». Как отреагировало правительство?

Огни зажглись по всей стране

Онлайн-трансляцию посмотрели сотни тысяч человек

От культуры зависит здоровье нации

Власть отреагировала

Как рассказала «Вечернему Харькову» координатор по вопросам коммуникации в рамках всеукраинской акции Алена Лапенко, вся креативная индустрия Украины объединилась в разных городах для того, чтобы обратить на себя внимание власти и вызвать ее на активный диалог.– Сейчас разработаны пути выхода из карантина, введены послабления, определены какие-то даты для предпринимателей, транспорта, то есть хоть какая-то координация со стороны власти существует. А культурную сферу вообще никак не информируют и абсолютно не понятно, что с ней будет происходить дальше. Власть никак не позаботилась о нас. И это касается не только сферы развлечений – ивент-сферы, но и театров, кинотеатров, планетариев, многих других секторов культурной жизни, – говорит Алена Лапенко. – Именно поэтому 25 городов Украины объединились и провели акцию: по всей стране 12 мая зажглись огни, которые осветили небо. Главный месседж акции: увидьте нас, услышьте нас, дайте возможность работать, поговорите с нами о том, как совместно разработать план выхода из карантина и возродить многогранную культурную сферу Украины. Остались без работы актеры, музыканты, балетмейстеры, организаторы мероприятий, сотрудники концертных площадок, кинотеатров, ивент-агентств, осветители, специалисты по звуку, работники сцены, декораторы, пиарщики, маркетологи, билетные операторы… Список можно продолжать. Нужно с этим что-то делать, хотя бы иметь представление – что дальше? Однако никакого движения в нашу сторону нет вообще.Прокатные и продакшен-компании Харькова, Львова, Хмельницкого, Винницы, Черкасс, Одессы, Чернигова, Ужгорода, Тернополя, Киева, Ровно, Полтавы, Умани, Мариуполя, Кременчуга, Дрогобыча и других городов обустроили площадки с осветительными приборами, а затем все вместе, одновременно включили свет, тем самым вызвав изумление и восхищение как минимум шести миллионов украинцев. Под хэштегом #стопкультурнийкарантин можно найти тысячи изображений и видео, выложенных пользователями в социальных сетях, а онлайн-трансляцию посмотрели уже более 110 тысяч человек.В Харькове акция прошла около театра оперы и балета, а также на арт-заводе «Механика».– Главной технической задачей было – направить в небо мощные лучи света, которые видно отовсюду. Для этого применялись прожекторы Beam. Необходимо было собрать на «Механике» более двадцати приборов, чтобы получился нормальный луч. А возле оперного театра было задействовано 111 приборов, еще и световые пушки ребята применяли, – рассказала «Вечернему Харькову» директор по развитию и PR арт-завода «Механика. Иная Земля» Юлия Липакова.По ее словам, именно от культурной сферы сейчас зависит психическое и физическое здоровье нации.– Без музыки, развлечений, культурных мероприятий человек становится просто существом, которое удовлетворяет базовые потребности – поесть, поспать. Людям сейчас тяжело приходится, в том числе морально. Мы видим, как харьковчане обрадовались послаблению карантина и стали активно посещать летние площадки кафе и ресторанов – им уже легче становится. А культура, искусство – то, что делает человека человеком. Сегодня без этого очень тяжело, – считает Юлия Липакова.Кстати, реакция на акцию уже последовала – с контактной группой акции вышли на диалог представители Минкульта.– Состоялась встреча с представителями Министерства культуры Украины, – говорит Юлия Липакова. – Результаты встречи таковы: Минкульт планирует в ближайшее время предложить Кабмину разрешить проведение мероприятий до 300 человек с 1 июля. Но поддержит ли это решение Кабмин, зависит от распространения Covid-19. Кроме того, по нашей инициативе создана рабочая группа по изменению билетной инструкции и закона о гастрольных мероприятиях. В планах также – синхронизировать украинское законодательство с европейским в части налогообложения креативной индустрии и ввести единую ставку НДС на уровне 7%.